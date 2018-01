Il video blogger Linus Sebastian ha scatenato un vespaio in rete, dopo aver postato un video in cui testimonia di aver ‘rubato‘ degli assorbenti nel nuovo Amazon Go di Seattle: primo supermercato senza cassieri in cui la spesa si paga con un’app. In realtà Linus dimostra come, stornando la confezione di assorbenti dall’app, non esista poi un modo per restituire il prodotto acquistato, nonostante il rimborso arrivi puntuale. Nel video integrale, lo youtuber pone l’accento su un tema che negli Usa preoccupa: “In Usa ci sono 3,5 milioni di cassieri e, nonostante Amazon dichiari che avrà sempre bisogno di personale umano per il rifornimento e l’assistenza alla clientela, non c’è motivo di pensare che non si possano in un futuro sostituire anche loro”