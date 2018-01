“Ieri sera ho fatto questo video, con grande impotenza ho dovuto vedere mio figlio di sette anni ammanettato da un ufficiale scolastico”. Così Mercy Alvarez, una mamma ispanica di Miami, ha commentato il video che ritrae il figlioletto scortato da un agente in divisa all’interno di una struttura sanitaria, con le braccia legate dietro la schiena. “Centinaia di bambini come il mio sono stati vittime della stessa procedura – lamenta la donna -, ma voglio che quell’ufficiale lo tenga presente, che non faccia mai più del male a nessun bambino in questo modo. Ai genitori che hanno passato la stessa cosa posso solo raccomandare di non stare zitti. Un bambino di 7 anni non merita di vivere una situazione come questa”.