Si chiude con la scelta di Stefano Parisi, già ex candidato sindaco per il centrodestra a Milano, la ricerca di un nome per le Regionali del Lazio. Proprio mentre Parisi comunicava la scelta via Facebook, a difenderlo è stata una dei leader del centrodestra, Giorgia Meloni: “Parisi è romano e conosce Roma, per me è più naturale si candidi a fare il governatore del Lazio che il sindaco di Milano”, ha spiegato la leader di Fratelli d’Italia. E sulla lunga faida interna al centrodestra nella scelta del candidato ha aggiunto: “Mi ha spaventato il perdere tempo della coalizione. Fratelli d’Italia gioca per vincere, spero che anche gli alleati lo facciano. Noi lo abbiamo dimostrato”