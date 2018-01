Intesa dopo oltre tre mesi dalle elezioni. Per il 21 è previsto il congresso straordinario della Spd chiamato a ratificare l’accordo. I socialdemocratici non hanno ottenuto l'aumento dell’aliquota per i redditi più alti. Ok al ricongiungimento familiare dei migranti al ritmo di 1000 persone al mese. Schulz: "Risultato eccezionale"

C’è una svolta nelle trattative fra il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel e i socialdemocratici. Cdu-Csu e Spd hanno annunciato di aver trovato l’accordo per dar vita – a oltre tre mesi dalle elezioni del 24 settembre – a un nuovo governo di Große Koalition. I rappresentanti dei conservatori e dei socialdemocratici hanno dato il via libera all’intesa, che verrà presentata nelle prossime ore. I dirigenti dei partiti dell’Unione (Cdu-Csu) e Spd hanno trovato l’accordo per superare gli scogli che da settimane incagliavano le trattative: tasse e migranti.

È stato raggiunto l’accordo di non aumentare l’aliquota massima di imposta, come invece chiedeva l’Spd, e di permettere il ricongiungimento familiare dei migranti al ritmo di 1000 persone al mese. “Un risultato eccezionale”, lo ha definito il leader del partito socialdemocratico Martin Schulz, mettendo l’accento sull’ok raggiunto “per un contratto di governo” sullo stato sociale, con l’aumento degli aiuti alle famiglie, gli investimenti nel sistema della formazione. “Abbiamo raggiunto l’unanimità con i nostri negoziatori del Spd”.

L’intesa annunciata dalle fonti citate dall’agenzia di stampa arriva al termine di una maratona negoziale di oltre 24 ore. I primi delegati che hanno preso parte ai colloqui hanno infatti raggiunto la sede del partito socialdemocratico a Berlino alle 8 di giovedì, e i leader Angela Merkel, Horst Seehofer e Schulz hanno iniziato i colloqui alle 9.30.

Durante la notte diversi partecipanti hanno lasciato la sede delle trattative senza rilasciare commenti o sciogliere la riserva sul futuro governo tedesco, ossia sulla possibilità di dare effettivamente il via ai colloqui per la definizione dettagliata di un programma di coalizione tra blocco conservatore e socialdemocratici. Ma nelle prime ore di venerdì è arrivata la definizione per il nuovo governo, che verrà annunciata nelle prossime ore.