Non rifarebbe ciò che ha fatto. Il capotreno che alla fine di settembre ha morso un passeggero senegalese sprovvisto di biglietto, sulla linea Brescia-Cremona, e che qualche giorno fa è stato licenziato da Trenord, col senno di poi non si sarebbe comportato così. Ma certamente in maniera più “misurata”. Tuttavia Giordano Stagnati, 25 anni, non si aspettava di essere licenziato. L’uomo racconta di quel diverbio sfociato in colluttazione, e spiega che “capita spesso di pizzicare passeggeri senza biglietto. Durante il mio lavoro sono stato insultato, minacciato. Una volta mi hanno tirato addosso della birra”. Giordano vuole tornare al lavoro, fare il capotreno è sempre stato il suo sogno. Ora quel sogno si è interrotto. Intanto Stagnati ha annunciato di voler impugnare il licenziamento