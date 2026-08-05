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Ultimo aggiornamento: 11:22

Napoli, 12enne accoltellato per un sfottò in chat di gruppo: il responsabile ha 13 anni, non è imputabile

di Redazione Cronaca
Inizialmente il 12enne ha detto di essersi ferito cadendo su un coccio di bottiglia, ricostruzione alla quale i medici non hanno creduto e hanno avvertito le autorità
Napoli, 12enne accoltellato per un sfottò in chat di gruppo: il responsabile ha 13 anni, non è imputabile
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Un ragazzino di 12 anni è stato ferito all’addome da due coltellate a Napoli. Ad aggredirlo un 13enne con cui ci sarebbe stato un litigio. L’episodio è avvenuto nella periferia est di Napoli, nel rione Conocal di Ponticelli in via del Flauto Magico. Il minore, dopo essere stato ricoverato in osservazione all’ospedale Villa Betania, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Inizialmente il 12enne ha detto ai sanitari di essersi ferito cadendo su un coccio di bottiglia, ricostruzione alla quale i medici non hanno creduto e per questo hanno avvertito le autorità. Nel frattempo i carabinieri della stazione di Ponticelli a Napoli hanno identificato e individuato il giovane di 13 anni, non imputabile, che ha inferto le due coltellate. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, tutto sarebbe degenerato a seguito di una lite tra i due lite scoppiata su una chat di gruppo e provocata da una serie di reciproci sfottò. Le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto sono in corso.

Intanto, durante il sopralluogo che i carabinieri della compagnia di Poggioreale stavano effettuando in via del Flauto Magico, è stato arrestato anche un 32enne del posto già noto alle forze dell’ordine trovato in in possesso di una dose di hashish. La perquisizione è stata estesa anche nella vicina abitazione dell’uomo e lì i militari hanno scoperto e sequestrato altri 50 grammi della stessa sostanza stupefacente.

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