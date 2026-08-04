Una gara condotta magistralmente dall'atleta italiana, che nel finale ha allungato e ha legittimato il primo posto: "Non è stato facile perché ho nuotato da sola per quasi un mese"

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Ginevra Taddeucci trionfa nella 10 km agli Europei di nuoto a Parigi e conquista l’oro lì, dove nel 2024 alle Olimpiadi vinse il bronzo. Una gara condotta magistralmente dall’atleta italiana, che nel finale ha allungato e ha legittimato il primo posto. C’è anche un’altra italiana sul podio: è Linda Caponi, che ha conquistato il bronzo. È la prima medaglia in carriera in acque libere.

Ginevra Taddeucci, come già detto bronzo su questa distanza due anni fa alle Olimpiadi, ha trionfato nella prova disputata lungo la Senna con il tempo di 2:07.49.90, facendo la differenza nell’ultimo chilometro di gara in cui ha scavato un solco inavvicinabile per le rivali. Sul podio anche Linda Caponi, terza a 13“58 dalla connazionale. L’argento va all’ungherese Viktoria Mihályvári–Farkas, a 9″71 da Taddeucci. “Mi è sembrato quasi di essere da sola in acqua, mancavano le avversarie di sempre. Johnson in particolare mi è proprio mancata. Non è stato facile perché ho nuotato da sola per quasi un mese, speravo di arrivare qui e fare qualcosa di buono. Avevo l’ansia di perdere da favorita ma alla fine è andata bene” , ha spiegato senza troppi giri di parole Ginevra Taddeucci a fine gara.

Intervenuta a Sky Sport, Linda Caponi – bronzo – ha dichiarato: “È stata una gara piena di rabbia, nelle ultime prove avevo avuto qualche difficoltà. Due settimane fa sono stata di nuovo male, oggi mi sono buttata pensando solo di fare la mia gara. Ero stanca, ma mi sono ritrovata lì e volevo la medaglia. Ginevra è uno stimolo, anche in allenamento va forte. Dedico questa medaglia a me stessa, alla mia famiglia e al mio allenatore che hanno sempre creduto in me“.