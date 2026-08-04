Il mondo FQ

Sport News

Ultimo aggiornamento: 16:59

Super Taddeucci nella Senna, è oro nella 10 km agli Europei: “Mi è sembrato quasi di essere da sola in acqua”. Bronzo per Caponi

di Redazione Sport
Una gara condotta magistralmente dall'atleta italiana, che nel finale ha allungato e ha legittimato il primo posto: "Non è stato facile perché ho nuotato da sola per quasi un mese"
Super Taddeucci nella Senna, è oro nella 10 km agli Europei: “Mi è sembrato quasi di essere da sola in acqua”. Bronzo per Caponi
Icona dei commenti Commenti

Ginevra Taddeucci trionfa nella 10 km agli Europei di nuoto a Parigi e conquista l’oro lì, dove nel 2024 alle Olimpiadi vinse il bronzo. Una gara condotta magistralmente dall’atleta italiana, che nel finale ha allungato e ha legittimato il primo posto. C’è anche un’altra italiana sul podio: è Linda Caponi, che ha conquistato il bronzo. È la prima medaglia in carriera in acque libere.

Ginevra Taddeucci, come già detto bronzo su questa distanza due anni fa alle Olimpiadi, ha trionfato nella prova disputata lungo la Senna con il tempo di 2:07.49.90, facendo la differenza nell’ultimo chilometro di gara in cui ha scavato un solco inavvicinabile per le rivali. Sul podio anche Linda Caponi, terza a 1358 dalla connazionale. L’argento va all’ungherese Viktoria MihályváriFarkas, a 9″71 da Taddeucci. “Mi è sembrato quasi di essere da sola in acqua, mancavano le avversarie di sempre. Johnson in particolare mi è proprio mancata. Non è stato facile perché ho nuotato da sola per quasi un mese, speravo di arrivare qui e fare qualcosa di buono. Avevo l’ansia di perdere da favorita ma alla fine è andata bene” , ha spiegato senza troppi giri di parole Ginevra Taddeucci a fine gara.

Intervenuta a Sky Sport, Linda Caponi – bronzo – ha dichiarato: “È stata una gara piena di rabbia, nelle ultime prove avevo avuto qualche difficoltà. Due settimane fa sono stata di nuovo male, oggi mi sono buttata pensando solo di fare la mia gara. Ero stanca, ma mi sono ritrovata lì e volevo la medaglia. Ginevra è uno stimolo, anche in allenamento va forte. Dedico questa medaglia a me stessa, alla mia famiglia e al mio allenatore che hanno sempre creduto in me“.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione