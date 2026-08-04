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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:22

Morto il naturalista Manuel Mongini per una puntura di calabrone mentre lavorava nel suo orto

di Redazione Cronaca
Per un violento shock anafilattico si è spento il noto ornitologo del novarese, autore dell'opera "The world of animals"
Morto il naturalista Manuel Mongini per una puntura di calabrone mentre lavorava nel suo orto
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Una puntura di calabrone sull’orecchio, e pochi minuti dopo si è spento Manuel Mongini, 74 anni. Il noto e stimato ornitologo, esperto naturalista residente in Piemonte, stava lavorando nel suo orto quando è giunto il morso dell’insetto, per lui letale. La notizia è stata riportata dalle edizoni torinesi del Corriere della sera e della Stampa.

Mongini è morto domenica nella sua abitazione a Soriso, circa 30 chilometri da Novara. Era impegnato a raccogliere gli ortaggi, quando il forte dolore per la puntura del calabrone lo ha spinto a rientrare in casa chiedendo aiuto alla compagna Elisa. In attesa di una pomata lenitiva, sono bastati 5 minuti per far perdere conoscenza all’uomo colpito da uno shock anafilattico, riporta la testata. Destino simile a quello del suo amato cane, deceduto anni fa per una puntura di calabrone.

Mongini ha avuto una a lunga attività come divulgatore scientifica. Con Elena Marcon è coautore di diversi volumi dedicati alla fauna, tra cui l’opera intitolata “The world of animals”. Ha collaborato a lungo con Sergio Frugis, tra i fondatori del Centro Italiano Studi Ornitologici (Ciso).

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