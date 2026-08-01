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Ultimo aggiornamento: 13:38

Caldo record da Nord a Sud: lunedì bollino rosso in tutta Italia a eccezione di Messina e Reggio Calabria

di Redazione Cronaca
Agosto si apre con un weekend da record per le temperature ma lunedì andrà ancora peggio. La quarta ondata di calore colpirà 25 città su 27 monitorate
Caldo record da Nord a Sud: lunedì bollino rosso in tutta Italia a eccezione di Messina e Reggio Calabria
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Agosto si apre con un weekend da record per il caldo ma lunedì andrà ancora peggio: tutta l’Italia sarà in bollino rosso a eccezione di Messina e di Reggio Calabria.

La quarta ondata di calore disegna un trend in continua crescita. Il 3 agosto c’è massima allerta sui possibili rischi per la salute della popolazione in 25 città su 27 monitorate. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Si salvano solo Messina e Reggio Calabria, contrassegnate da bollino giallo. È il numero più alto di comuni coinvolti fino a ora. Oggi, 1 agosto, il bollino è rosso in 19 città mentre domani in 23. Sono attesi più di 40 gradi, ma per la forte umidità le temperature percepite saranno ancora più elevate.

Intanto è scattato il bollino nero sulle strade italiane. Nella giornata del grande esodo estivo degli italiani sono attesi almeno 26 milioni di spostamenti. Per agevolare il transito Anas ha sospeso fino al 7 settembre l’83% dei cantieri.

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