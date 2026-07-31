Il mese di agosto inizierà con 19 città in bollino rosso. Domenica saranno 23. Il caldo estremo continua ad alimentare i roghi. Questa mattina si sono verificati diversi incendi in Puglia e in Sardegna

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È in arrivo un weekend da record: il mese di agosto inizierà con 19 città in bollino rosso. Il Ministero della Salute fa sapere che domenica saranno 23 su 27 comuni monitorati.

Il primo weekend di agosto porterà con sé l’intensità più alta della nuova ondata africana: le temperature raggiungeranno i 41 gradi. A essere maggiormente interessato è il Centro-Nord, ma solo le località montane a più di 1500 metri potranno beneficiare di condizioni climatiche più gradevoli. Sabato primo agosto le città da bollino rosso saranno: Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domenica si aggiungeranno anche Catania, Genova, Palermo e Trieste. La situazione si aggrava se si prende in considerazione anche l’umidità: la sua combinazione con le alte temperature fa aumentare ulteriormente la percezione del calore.

Intanto aumentano gli accessi ai Pronto soccorso. Secondo la Simeu, gli ingressi in ospedale sono cresciuti tra il 10% e il 15%. La preoccupazione è soprattutto per gli anziani anche se Save The Children denuncia almeno 3 milioni di bambini esposti a ondate di calore estreme. A Firenze è già scattato il codice rosso e durerà per tutto il weekend: il nuovo bollettino del Ministero della Salute ha confermato il livello 3 ovvero il massimo grado di rischio previsto dal sistema nazionale di prevenzione degli effetti del caldo.

Bollino nero sulle strade. Il primo fine settimana di agosto coincide con l’inizio del grande esodo estivo: secondo l’Osservatorio mobilità stradale di Anas circa 26 milioni di veicoli viaggeranno su strade e autostrade italiane tra venerdì e domenica. Per agevolare il traffico Anas fa sapere che “fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri ovvero l’83% di quelli attivi”. Sabato mattina sarà il momento più critico. Peggiora anche la situazione della siccità. Il bacino del Po ha raggiunto un livello alto di severità idrica con ripercussioni sulle provviste di acqua potabile.

Poco dopo le 11 di oggi, 31 luglio, è divampato un incendio nella pineta di Vieste che ha spaventato i numerosi turisti in vacanza nella perla del Gargano. La situazione però ora ” è sotto controllo” ha assicurato il sindaco Giuseppe Nobiletti che sta seguendo le operazioni direttamente sul posto. Fiamme anche nel bosco di San Marco in Lamis (Foggia) in località Coppa di Mezzo dove una ventina di persone presenti all’interno di un agriturismo sono state fatte evacuare. In Sardegna due roghi sono divampati a Padru, in Gallura, e a Pimentel nel sud dell’isola.