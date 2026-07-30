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Ultimo aggiornamento: 14:26

Incendi a Creta, turisti scappano dalle fiamme a bordo della Guardia Costiera

di Redazione Esteri
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Le persone evacuate a Creta sono complessivamente 8 mila. Tre vigili del fuoco hanno perso la vita durante le operazioni di salvataggio nella Regione
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Sulle coste di Rethymno la Guardia costiera greca ha fatto evacuare 31 persone. Un incendio boschivo ha colpito la regione causando la morte di 3 vigili del fuoco. All’operazione hanno partecipato tre imbarcazioni della Guardia costiera, una nave di Frontex (agenzia dell’Unione Europea per la guardia di frontiera e costiera) e alcune imbarcazioni private. Le persone evacuate a Creta sono complessivamente 8 mila. “Quello a cui stiamo assistendo è un fenomeno senza precedenti qui, nel cuore dell’Unione europea” ha dichiarato la commissaria europea per la Gestione delle Crisi, Hadja Lahbib.

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