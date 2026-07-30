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Ultimo aggiornamento: 14:08

Mattarella dopo il caso Roggero: “Adattare leggi ai singoli episodi è l’abdicazione dello Stato”

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
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L'intervento del presidente della Repubblica sulla condanna del gioielliere e il dibattito sul cambiamento della legittima difesa
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“In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l’abdicazione dello Stato”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale.

Un riferimento, pur senza citarlo, al caos politico scatenato dalla condanna di Mario Roggero, il gioielliere condannato per l’omicidio di due rapinatori. Dopo l’ingresso in carcere dell’uomo, il dibattito è stato orientato anche alla possibilità di cambiare la legge sulla legittima difesa allargando i confini della scriminante.

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