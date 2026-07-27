Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Non si fermano le incursioni dell’esercito israeliano e gli attacchi dei coloni in Cisgiordania, dopo che venerdì l’ennesima provocazione degli abitanti degli insediamenti è degenerata in una sparatoria a Sud di Nablus, con l’uccisione di 4 palestinesi e due israeliani.

In mattinata l’esercito israeliano ha fatto irruzione in una centro di formazione dell’Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, nel campo profughi di Qalandia che si trova a Gerusalemme Est occupata. Secondo l’agenzia Wafa, i militati sono entrati nell’istituto lanciando gas lacrimogeni, e hanno arrestato insegnanti e personale scolastico. Nella notte un gruppo di coloni ha appiccato fuoco all’area industriale nella città di Beita, a sud di Nablus, mentre a al-Mughayyir, a est di Ramallah, sempre i coloni israeliani hanno danneggiato gli alberi e il raccolto di terreni palestinesi.