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Si scaglia contro i passanti armato di due coltelli. L’aggressione, avvenuta poco prima di mezzogiorno nella zona della Porte de Clichy, nel nord di Parigi, ha provocato tre feriti. Sono tutte donne e hanno 19, 24 e 36 anni, una di loro sarebbe incinta. L’autore è stato arrestato dalle forze dell’ordine: secondo quanto riporta Le Parisien sarebbe un uomo di 31 anni, con turbe psichiche.

Secondo quanto appreso da Le Figaro da fonti di polizia due delle vittime sono attualmente in condizioni critiche, una con ferite alla schiena e l’altra all’addome. La terza donna, invece, è stata raggiunta dalle lame dei due coltelli da cucina dell’attentatore soltanto in modo leggero. Nessuna di loro, però, è in pericolo di vita. Quanto al movente parlando con la stampa, il ministro dell’Interno Laurent Nunez ha affermato di rimanere “molto cauto” rispetto alle motivazioni dell’atto violento commesso da un uomo “che fa dichiarazioni incoerenti“.

Il sospetto è stato rapidamente arrestato “da un agente fuori servizio del quartier generale della polizia di Parigi e ha fornito un’identità falsa “, ha dichiarato ancora il ministro dell’Interno. L’agente ha richiesto rinforzi e ha inseguito l’aggressore, riuscendo infine ad arrestarlo con l’aiuto di un’auto di pattuglia. Al momento le autorità non considerano il terrorismo come movente. L’inchiesta è ancora in corso. In un video pubblicato sui social media e citato dai media francesi il sospettato appare immobilizzato da diverse persone. Sembra piuttosto disorientato e dice: “Allah me l’ha ordinato“.