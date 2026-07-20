Dopo due ore dal decollo l'equipaggio ha segnalato vibrazioni anomale e il comandante ha deciso di invertire la rotta, come da protocollo. Il volo è stato riprogrammato per oggi, 20 luglio

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Il volo AS181 di Alaska Airlines, partito nel pomeriggio di domenica da Roma Fiumicino con destinazione Seattle-Tacoma, ha dovuto interrompere il suo viaggio e tornare indietro a causa di vibrazioni sospette a uno dei motori. L’aereo, un Boeing 787-9 Dreamliner, era partito regolarmente alle 16.22, raggiungendo la quota di crociera. Ma dopo circa due ore dal decollo, a sud-est del Regno Unito, l’equipaggio ha segnalato vibrazioni anomale a uno dei motori e il comandante ha deciso di invertire la rotta, come da protocollo per questo tipo di emergenza. La prima ipotesi è stata uno scalo di emergenza a Parigi, ma alla fine si è optato per Fiumicino.

Prima di rientrare l’aereo ha fatto un passaggio sull’Atlantico, dove ha scaricato in mare parte del carburante per ridurre il peso: essendo carico in vista della traversata oceanica, infatti, il velivolo sarebbe stato troppo pesante per atterrare in sicurezza poco dopo il decollo. Alla fine il Boeing è atterrato regolarmente sulla pista 16R dello scalo romano alle 21.15, dopo circa cinque ore di volo. Una volta toccata terra, l’aereo è stato trasferito in una piazzola remota, dove il personale tecnico ha avviato i primi accertamenti al motore per verificare la causa dell’anomalia. Non si sono registrate conseguenze per i passeggeri a bordo, la cui partenza per Seattle è stata riprogrammata dalla compagnia aerea nella giornata di oggi, lunedì 20 luglio.

Già lo scorso 10 luglio si era verificato un incidente su un Boeing 737-800, durante il quale un uomo aveva rischiato di essere risucchiato ad alta quota quando il distacco di una delle 24 pale del motore destro aveva innescato una pioggia di detriti ad altissima velocità contro la fusoliera, sfondando un finestrino.