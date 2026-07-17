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Ultimo aggiornamento: 19:25

Mario Roggero al carcere di Bollate: “Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha graziato Minetti”

di Redazione Giustizia
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"Come si può sentire uno che sta entrando per 15 anni a 72 anni. Ergastolo. Viva la giustizia italiana", queste sono state le prime sarcastiche parole che il gioielliere piemontese ha scambiato con i cronisti
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È arrivato intorno alle 16.30 al carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori che tentarono di assaltare il suo negozio. “Come si può sentire uno che sta entrando per 15 anni a 72 anni. Ergastolo. Viva la giustizia italiana”, queste sono state le prime sarcastiche parole che il gioielliere piemontese ha scambiato con i cronisti che l’hanno assaltato all’uscita dalla sua automobile.

“Questo è il massimo per i delinquenti, saranno facilitati a continuare e a rubare”, ha aggiunto, “Cosa direi a Mattarella? Beh, insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti. Per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e poi vedere”. “L’ultima cosa a cui penso è candidarmi“, ha risposto a chi gli chiedeva conto di una sua possibile candidatura politica per evitare il carcere, prima di essere raggiunto dagli agenti di polizia penitenziaria che l’hanno identificato e accompagnato dentro l’istituto penitenziario.

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