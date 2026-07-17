Burnham proclamato leader dei laburisti, da lunedì sarà il nuovo premier britannico: “Pronto a governare dopo 40 anni di neoliberismo”

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Il Partito laburista britannico ha incoronato oggi senza sorprese come nuovo leader Andy Burnham, 56enne deputato, ex sindaco di Manchester ed ex ministro, al posto di Keir Starmer, dimissionario da giugno. Burnham è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. In assenza di concorrenti, non dovrà sottoporsi al voto degli iscritti e subentrerà automaticamente al 63enne Starmer come capo del governo dopo il passaggio rituale di consegne a Downing Street fissato per lunedì.

La proclamazione è stata annunciata durante un’assemblea speciale di partito a Londra da Shabana Mahmood, ministra dell’Interno del governo Starmer uscente e presidente del Comitato esecutivo nazionale laburista. Burnmham, ha precisato Mahmood, ha avuto il sostegno di 379 deputati e di tutti i sindacati affiliati, mentre un solo altro candidato ha ottenuto una singola nomination, insufficiente a raggiungere ovviamente la soglia per entrare in lizza. L’annuncio è stato preceduto da un’introduzione di Lucy Powell, vice leader del Labour, che al pari di Burnham ha ringraziato Starmer. Powell ha anche scherzato sulla mancanza di suspence nella scelta del nuovo leader, dicendosi comunque convinto che l’ex sindaco di Manchester porterà al partito e al Paese “il cambiamento, la speranza e la rappresentanza” che tanti britannici invocano. La regolarità del processo elettorale interno è stato poi sancito dalla segretaria generale organizzativa laburista, Hollie Ridley.

“Sono pronto a governare” e promuovere una politica di “cambiamento” nel Regno Unito, dopo “40 anni di neoliberismo che non sono stati gentili” verso tanta persone e fasce sociali. Sono le prime parole di Andy Burnham. “È la nostra ultima chance di cambiare“, ha detto. Ha quindi rivendicato di non voler inseguire i temi sbandierati dalla destra rampante e da Reform Uk, il partito trumpiano di Nigel Farage. E ha inoltre invocato l’unità del Labour contro “il frazionismo“, ricordando di aver sostenuto “tutti i leader del partito” nella sua vita politica.