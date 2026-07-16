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Ultimo aggiornamento: 12:14

Delirio a Buenos Aires: una marea umana festeggia l’Argentina in finale ai Mondiali | Video

di Redazione Sport
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La capitale si illumina di biancoceleste per festeggiare la vittoria contro l'Inghilterra
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Fuochi d’artificio e migliaia di tifosi in piazza a Buenos Aires dopo la vittoria sull’Inghilterra. La capitale si illumina di biancoceleste per festeggiare il ritorno in finale ai Mondiali. Una marea umana in Plaza de la República per celebrare il successo per 2-1.

Le immagini dall’alto mostrano la capitale argentina illuminata dai fuochi d’artificio, mentre la festa dei sostenitori della Selección invade le strade della città. Grazie alla rimonta firmata dagli assist di Lionel Messi per Enzo Fernández e Lautaro Martínez, l’Argentina ha raggiunto l’ultimo atto del torneo, dove affronterà la Spagna.

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