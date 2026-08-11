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Sostituire Gianni Infantino alla Fifa sarebbe “un grandissimo errore“. A scriverlo è Donald Trump su Truth. Il tycoon corre in soccorso dell”amico” Infantino, sempre più sotto pressione di Uefa, Concacaf e Afc per l’inedito tentativo – poi ritirato – di ingresso di investitori privati nella gestione dei Mondiali. “La Fifa commetterebbe un errore gravissimo se, per qualsiasi motivo, prendesse anche solo in considerazione l’idea di sostituire il presidente Gianni Infantino“, ha scritto il tycoon su Truth Social.

“È eccezionale: ha appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, un successo quattro volte superiore a qualsiasi altra edizione. Se dovesse andare via, l’evento non raggiungerà mai più tali livelli di successo o di redditività! Grazie per l’attenzione dedicata a questa questione. Presidente DJT”, conclude il presidente Usa. Dopo le tantissime critiche ricevute nei giorni scorsi e viste le continue pressioni subite, Gianni Infantino è alla ricerca di consensi e di aiuto anche dalla politica in vista delle elezioni di marzo 2027. Il presidente Fifa – molto amico di Trump – già nelle scorse settimane aveva chiesto un incontro con Rubio per cercare supporto viste le tantissime critiche ricevute.