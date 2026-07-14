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Ultimo aggiornamento: 15:37

Crisi idrica del Po, il deficit è del 75% ad Isola Sant’Antonio (dove confluiscono Tanaro e Scrivia): il video

di Local Team per Il Fatto
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Il presidente della Regione Piemonte è pronto a chiedere lo stato d'emergenza
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La portata del Po ha registrato nella prima decade di luglio un deficit del 75% rispetto allo storico ad Isola Sant’Antonio (dove è stato girato il video). La portata media mensile è di 62 m³/s. Lo ha comunicato Arpa Piemonte, sottolineando come nello stesso periodo gran parte delle sezioni idrometriche considerate presentino deficit superiori al 40% rispetto alla media storica. L’agenzia descrive una situazione idrica “complessivamente deficitaria”.

“Se non dovessero migliorare le condizioni metereologiche, siamo pronti ad avviare la richiesta dello stato di emergenza”. Ad affermarlo, ieri, è stato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in occasione del tavolo riunito a Torino per affrontare le difficoltà di agricoltura e approvvigionamento idrico causati dal caldo e dall’assenza di piogge. L’indice sintetico di siccità evidenzia condizioni di siccità severa in tutto il bacino del Tanaro, Scrivia e del Po a monte della confluenza con la Dora Baltea. Le precipitazioni medie di giugno 2026 sul bacino del Po sono state di 62 mm, con un deficit del 36% rispetto alla media mensile storica 1991-2020.

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