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Ultimo aggiornamento: 10:05

Neonate scambiate in culla alla nascita “per un errore occorso nelle fasi di vestizione”, la scoperta choc durante una visita: risarcimento da 114 mila euro per una delle due mamme

di Redazione Cronaca
La sentenza del Tribunale civile di Avellino ricostruisce l'errore commesso nel 2017 alla clinica Malzoni. Decisivo il controllo casuale dei braccialetti. Archiviata l'inchiesta penale, riconosciuto il grave danno biologico
Neonate scambiate in culla alla nascita “per un errore occorso nelle fasi di vestizione”, la scoperta choc durante una visita: risarcimento da 114 mila euro per una delle due mamme
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Due bambine nate a poche ore di distanza e affidate ciascuna alla madre sbagliata “per un errore occorso nelle fasi di vestizione”. È questo il fulcro della sentenza emessa dal giudice Antonio Pasquariello del Tribunale civile di Avellino, che ha condannato la clinica privata Malzoni a risarcire con circa 114 mila euro (comprensivi di spese legali) una delle due madri coinvolte nello scambio di neonate avvenuto nell’ottobre del 2017.

Come riportato dal Corriere della Sera, l’errore materiale commesso dal personale sanitario della struttura campana ha innescato un prolungato trauma psicologico per la donna, l’unica delle due madri ad aver avviato un’azione risarcitoria in sede civile.

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