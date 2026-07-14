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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:41

“Non dovete girarvi, so chi siete e dove abitate”: rapinatore armato di pistola si infila nella loro auto e sequestra due donne a Milano, l’incubo durato 90 minuti

di Redazione Cronaca
Un viaggio da incubo durato novanta minuti sotto la minaccia di una pistola. La fuga di una delle vittime in piazza Napoli e la chiusura centralizzata che ha sventato il secondo rapimento. Indagano i Carabinieri
“Non dovete girarvi, so chi siete e dove abitate”: rapinatore armato di pistola si infila nella loro auto e sequestra due donne a Milano, l’incubo durato 90 minuti
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“Non dovete girarvi per guardarmi in faccia, so chi siete e dove abitate”. È questa la minaccia pronunciata da uno sconosciuto che, nella tarda serata di un fine settimana, ha sequestrato e rapinato due amiche milanesi di 44 e 52 anni all’interno della loro stessa automobile. Come ricostruito e riferito da Il Giorno, la sequenza di eventi degna di un film d’azione si è verificata nell’arco di novanta minuti lungo un tragitto iniziato a Bresso e terminato nel cuore di Milano, tra tentativi falliti di prelievo forzato ai bancomat, percosse e una fuga rocambolesca.

L’allarme è scattato intorno alle 23:40, quando una delle due vittime è riuscita a sottrarsi al controllo dell’aggressore e a chiedere aiuto in un locale pubblico, ponendo fine al sequestro.

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