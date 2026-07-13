I provvedimenti sono stati eseguiti nelle province di Milano e Monza, dove i sei destinatari sono stati rintracciati e arrestati

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La polizia di Milano ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dalla gip Sara Cipolla. Altri sei giovani – un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni – sono stati arrestati dalla polizia, perché ritenuti, a vario titolo e in concorso tra loro, responsabili dell’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera commesso lo scorso 26 maggio vicino alla stazione ferroviaria di Milano Certosa.

Il provvedimento rappresenta un ulteriore sviluppo delle indagini condotte dalla Squadra mobile che avevano consentito, il 5 e il 9 giugno scorso, di sottoporre a fermo due indagati, il 19enne peruviano Jefferson Smith Echevarria Verano e il 20enne argentino Isaias Gonzalo Linares Melendez, ritenuti gli autori materiali dell’accoltellamento mortale. L’attività investigativa, sviluppata dalla sezione ‘Criminalità Stranierà attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, le testimonianze raccolte e gli ulteriori approfondimenti investigativi, “hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione posta in essere in modo coordinato da più soggetti” si legge in una nota della Questura di Milano.

Secondo quanto emerso, il gruppo, appartenente alla gang Latin King, “avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli lungo i binari ferroviari. Durante la fuga, la vittima sarebbe caduta a terra, venendo raggiunta e colpita ripetutamente con armi da taglio, per poi soccombere alle lesioni riportate”. I provvedimenti sono stati eseguiti nelle province di Milano e Monza, dove i sei destinatari sono stati rintracciati e arrestati.