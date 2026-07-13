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Ultimo aggiornamento: 14:34

Attacchi Usa contro obiettivi iraniani: le immagini diffuse dagli Stati Uniti

di Redazione Esteri
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Raid Usa per due giorni consecutivi: le immagini diffuse dal Centcom
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Le immagini rilasciate dal Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) mostrerebbero attacchi statunitensi contro installazioni militari iraniane, in seguito ai raid condotti dagli USA contro l’Iran lunedì, per il secondo giorno consecutivo.

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