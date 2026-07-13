Nuovi raid Usa sull’Iran: “Colpite decine di obiettivi, Hormuz rimarrà libero”. Teheran attacca basi in Kuwait e Bahrein

Camando centrale Usa: “Colpite decine di obiettivi, l’Iran non controlla lo stretto”

“Il 12 luglio, il Comando centrale degli Stati Uniti ha portato a termine una nuova ondata di attacchi contro l’Iran, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione, al fine di ridurre la capacità iraniana di continuare a colpire il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz”. Lo comunica il Comando in un post su X. “Le forze del Centcom”, si legge, “hanno colpito sistemi di difesa aerea militari iraniani, postazioni radar costiere, capacità missilistiche e di droni, nonché imbarcazioni di piccole dimensioni, impiegando caccia statunitensi, unità navali, droni aerei d’attacco a sola andata e – per la prima volta – droni marini d’attacco a sola andata. Lo stretto di Hormuz è un corridoio marittimo vitale per il commercio globale. L’Iran non lo controlla”, afferma il Comando centrale. “Le forze statunitensi sono schierate e pronte a garantire che la libertà di navigazione rimanga assicurata al traffico mercantile, nonostante la persistente e ingiustificata aggressività, le molestie, le minacce e le dichiarazioni arbitrarie dell’Iran”.