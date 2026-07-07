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Ultimo aggiornamento: 8:24

“Sono stremati ma illesi”: ritrovati vivi dopo cinque giorni i due escursionisti dispersi sul Col Cadorin

di Redazione Cronaca
Marito e moglie di Osimo erano bloccati dal 2 luglio in una zona impervia a 1700 metri sul sentiero dismesso Marini. Individuati dall'elicottero e recuperati dal Soccorso Alpino
“Sono stremati ma illesi”: ritrovati vivi dopo cinque giorni i due escursionisti dispersi sul Col Cadorin
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Sono stati ritrovati vivi questa mattina i due coniugi marchigiani di Osimo (Ancona) — lui di 41 anni e lei di 38 — di cui non si avevano più notizie da giovedì scorso. I due escursionisti sono stati individuati sul Col Cadorin, in un’area particolarmente impervia sul confine tra le province di Pordenone e Belluno, a una quota di circa 1700 metri. La coppia era ferma nello stesso punto lungo il sentiero Marini dal 2 luglio, a causa dell’impossibilità di proseguire o di lanciare l’allarme per la totale assenza di copertura di rete cellulare nella zona.

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