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Ultimo aggiornamento: 15:50

Centinaia di persone inseguite dai tori: cinque feriti al primo ‘encierro’ di San Fermin a Pamplona – Video

di Redazione Esteri
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I ricoverati hanno riportato un trauma cranico e contusioni agli arti, ma nessuno è stato ferito da cornate dei tori
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Centinaia di persone inseguite dai tori: succede come ogni anno, a Pamplona, in Navarra, per la tradizionale corsa davanti ai tori. Cinque i feriti, di cui tre ricoverati in ospedale, nel primo “encierro”. A renderlo noto l’assessore alla Sanità della regione, Fernando Dominguez, in dichiarazioni riprese dall’emittente Tve.

I ricoverati hanno riportato un trauma cranico e contusioni agli arti, ma nessuno è stato ferito da cornate dei tori. I sei bovini dell’allevamento Fuente Ymbro hanno completato il percorso lungo le viuzze del centro storico in maniera rapida, compatta e veloce.

Le autorità hanno fatto appello alla massima prudenza per l’allerta di livello arancione per il caldo in vigore in Navarra, con “alto rischio” per la salute, e hanno raccomandato a residenti e turisti arrivati per le tradizionali feste di evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali, l’ingestione di alcolici e di idratarsi in maniera adeguata

Secondo il Comune sono circa 12.500 i turisti arrivati per assistere alle feste. Per l’occasione è stato predisposto un sistema sanitario con 17 posti di soccorso e 16 ambulanze lungo il percorso fatto dai tori.

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