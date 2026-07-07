Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Centinaia di persone inseguite dai tori: succede come ogni anno, a Pamplona, in Navarra, per la tradizionale corsa davanti ai tori. Cinque i feriti, di cui tre ricoverati in ospedale, nel primo “encierro”. A renderlo noto l’assessore alla Sanità della regione, Fernando Dominguez, in dichiarazioni riprese dall’emittente Tve.

I ricoverati hanno riportato un trauma cranico e contusioni agli arti, ma nessuno è stato ferito da cornate dei tori. I sei bovini dell’allevamento Fuente Ymbro hanno completato il percorso lungo le viuzze del centro storico in maniera rapida, compatta e veloce.

Le autorità hanno fatto appello alla massima prudenza per l’allerta di livello arancione per il caldo in vigore in Navarra, con “alto rischio” per la salute, e hanno raccomandato a residenti e turisti arrivati per le tradizionali feste di evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali, l’ingestione di alcolici e di idratarsi in maniera adeguata

Secondo il Comune sono circa 12.500 i turisti arrivati per assistere alle feste. Per l’occasione è stato predisposto un sistema sanitario con 17 posti di soccorso e 16 ambulanze lungo il percorso fatto dai tori.