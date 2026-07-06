Rapina una coppia di turisti davanti alla caserma: 18enne arrestato. Le immagini dell’aggressione

Ha rapinato due turisti, aggredendoli e scaraventandone uno a terra. Peccato che il tentativo sia avvenuto davanti a una caserma dei carabinieri che sono prontamente intervenuti “in diretta”, arrestandolo. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Milano Duomo: si tratta di un cittadino nato in Spagna di origini nordafricane. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio del 4 luglio: il giovane è ritenuto responsabile del reato di rapina in concorso.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso quanto accaduto: due turisti, marito e moglie di nazionalità statunitense, sono fermi in un angolo tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia, intenti a consultare il telefono all’ombra. Nel video si vedono due giovani attraversare la strada e poi, improvvisamente, assalire la coppia alle spalle. Uno di loro punta al polso dell’uomo e gli strappa l’orologio scaraventandolo a terra. La moglie tenta di intervenire e così arriva anche il secondo ragazzo.

Immediato l’intervento dei militari che in pochi secondi escono in strada e bloccano l’aggressore, mentre l’altro, il complice, riesce a scappare portando via l’orologio rubato dal valore di circa 500 euro.

Il 18enne, caduto a terra durante l’arresto, è stato portato in codice verde al Policlinico per lievi escoriazioni e un trauma al capo e poi trasferito nel carcere di San Vittore. Le vittime, scosse e anche loro con qualche ferita, hanno rifiutato le cure mediche.