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Leonardo Maria Del Vecchio deve consegnare non oltre le 18 di martedì la figlia Bianca di un anno alla madre, l’ex fidanzata Sara Soldati. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano dopo la denuncia presentata dalla donna per violenza privata e sottrazione di minore. Soldati, modella e influencer, accusa l’erede dell’impero Luxottica di averle sottratto la bambina dal 9 luglio scorso, tenendola in “ostaggio” sul suo yacht di 72 metri attraccato a Cala di Volpe, in Sardegna. Secondo la ricostruzione dei suoi legali, la 26enne è riuscita “dopo molte insistenze” a salire sulla barca solo il 24 luglio, ma Del Vecchio, “con il supporto dei suoi avvocati, ha impedito alla madre non solo di poter portare Bianca con sé, ma anche di restare sola con lei”, dopodiché “una terza persona le ha strappato la bambina dalle braccia, portandola lontano”.

Del Vecchi, hanno spiegato i legali, “fonda la sua onnipotenza in una scrittura privata firmata da Sara Soldati (per il terrore di perdere la figlia)”, che però, assicurano, “quanto prima sarà dichiarata totalmente nulla giacché prevede il potere assoluto del padre di decidere qualsiasi cosa”. Ora il tribunale ha ordinato al rampollo di restituire la figlia a Soldati almeno fino al 10 agosto, quando si terrà una nuova udienza. La decisione arriva a seguito di un’istanza di una delle avvocate della donna, Annamaria Bernardini De Pace: “Ho chiesto che la bambina venga allontanata dal padre e collocata presso la madre”, spiega la legale a Repubblica. E all’agenzia AdnKronos aggiunge: “Non c’è un genitore che vince o uno che perde ma c’è l’interesse del figlio che deve prevalere”.