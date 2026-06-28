“Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche a seguito dell’incidente verificatosi ieri per il coniuge del ministro Roccella. Si sta procedendo con delle ricerche sia fisiche che con strumentazione, quindi sommozzatori ma anche strumenti che aiutano l’operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa già a pelo dell’acqua quindi più si scende più si riduce ed è prossima allo zero”. Lo ha detto il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo, in merito alla ricerca di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso dopo un tuffo al lago di Vico.

“Anche le temperature scendono velocemente”, ha aggiunto parlando delle forze in campo nella ricerca. “Si sta facendo il possibile in uno scenario complicato e per una vicenda molto triste”, ha concluso.