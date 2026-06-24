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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 15:55

“Mi ha palpeggiato e sbattuto al muro”: 31enne denuncia una violenza sessuale nel bagno di un locale di Milano

di Redazione Cronaca
Il fatto sarebbe avvenuto in un locale di via Torino il 22 maggio scorso: l'aggressore è uno sconosciuto
“Mi ha palpeggiato e sbattuto al muro”: 31enne denuncia una violenza sessuale nel bagno di un locale di Milano
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L’avrebbe raggiunta nel bagno di un locale e avvicinata di spalle, poi le avrebbe scostato con violenza gli slip per palpeggiarla. Quindi avrebbe tentato di “bloccarmi le spalle” dicendo “baciami, resta quini” e l’avrebbe “sbattuta al muro”. È la violenza sessuale descritta e denunciata da una 31enne a Milano.

La giovane ha sporto denuncia il 22 giugno scorso ai carabinieri della stazione Porta Monforte: i fatti risalirebbero al 22 maggio scorso.

La ragazza, ricostruisce l’AdnKronos che ha potuto consultare il verbale di querela, si trovava in un locale il 22 maggio scorso, in via Torino, in pieno centro, con un gruppo di amici. Attorno alle 23,30 va al bagno insieme a un’amica che però esce prima. Lei resta sola a lavarsi le mani quando uno sconosciuto entra nella toilette, l’avvicina di spalle e con violenza le scosta le mutandine, palpeggiandola. “Cerco di svincolarmi subito facendo dei passi indietro, spingendolo e urlando ‘no, no’ a voce alta”, denuncia la 31enne ai carabinieri. Ma l’aggressore non si ferma e, dice ancora, “tenta di bloccarmi le spalle, dicendo ‘baciami, resta qui’ e mi sbatte al muro”.

La ragazza riesce comunque a respingere l’uomo che, spiega, è probabilmente italiano, magro e di altezza media con occhi e capelli castani e “sicuramente ubriaco”. La fuga riesce e la 31enne scappa dal bagno raggiungendo gli amici in sala ai quali racconta tutto. La 31enne ne parla anche all’associazione anti-violenza “scarpetta rossa”, quindi, un mese dopo, sporge denuncia.

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