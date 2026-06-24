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Ultimo aggiornamento: 10:05

Schianto tra due auto nel Trevigiano: un morto di 65 anni e sette feriti

di Redazione Cronaca
L'impatto è avvenuto dopo le 21.30 a Trevignano. La vittima è un uomo di 65 anni, Ennio Corrazin: dei sette feriti, due sono in gravi condizioni, mentre altri 5 non sono in pericolo di vita
Schianto tra due auto nel Trevigiano: un morto di 65 anni e sette feriti
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Un persona è morta e altre sette sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto tra due vetture a Trevignano, in provincia di Treviso, dopo le 21.30 del 23 giugno. La vittima è un uomo di 65 anni, Ennio Corrazin, come riporta TrevisoToday, mentre due dei feriti si trovano in gravi condizioni. Le altre 5 persone coinvolte invece non sono in pericolo di vita: sono stati tutti trasportati negli ospedali di Ca’ Foncello, San Valentino di Montebellluna e l’Angelo di Mestre, dove si trovano in prognosi riservata.

Quando sono arrivati, i vigili del fuoco hanno trovato un’Audi Q3 ribaltata in mezzo alla strada e poco distante una Ford Puma distrutta: hanno passato lungo tempo a liberare i feriti dalle lamiere per affidarli al personale sanitario del 118 presente anche con l’elisoccorso. La Q3 era guidata dal 65enne deceduto e a bordo c’erano anche la moglie di 63 anni, il figlio 31enne e la nuora di 29 anni. La seconda auto coinvolta era invece condotta da un 24enne di Vedelago, con lui anche una 20enne di Spresiano e un 28enne di Castello di Godego. Sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri di Montebelluna per chiarire la dinamica dell’incidente, ma, stando alle prime ricostruzioni, la Puma stava viaggiando sulla Postioma in direzione Treviso e svoltando a sinistra in via San Sisto si è scontrata frontalmente con la Q3 che proveniva nel senso opposto. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati.

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