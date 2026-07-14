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Grossa frana sulle Dolomiti di Sesto. Il distacco si è verificato vicino al rifugio Tre Scarpieri nel primo pomeriggio di martedì 14 luglio, dopo un forte e improvviso temporale. Visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona, è stata attivata la macchina dei soccorsi. Gli elicotteri hanno portato in quota gli uomini del soccorso alpino.

Per fortuna poco dopo le 17 è arrivato il cessato allarme, coi soccorritori diretti a valle. Non ha invece causato problemi una seconda frana, di dimensioni più piccole, in val Fiscalina.

Foto d’archivio