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Ultimo aggiornamento: 21:35 del 23 Giugno

L’Islanda riprende a cacciare le balene dopo due anni di stop: la carne finisce nei piatti dei turisti

di Redazione Cronaca
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È uno dei soli tre Paesi che consentono ancora apertamente la caccia alle balene, insieme a Norvegia e Giappone
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Due balene sono state uccise al largo delle coste islandesi due giorni dopo la ripresa della caccia commerciale, che ha posto fine a una pausa di alcuni anni, secondo quanto riportato dai media locali e dagli attivisti per i diritti degli animali. L’emittente pubblica islandese RUV ha riferito che due balenottere comuni “sono state uccise la scorsa notte”, segnando le prime catture dal 2023. La balenottera comune è il secondo animale più grande sulla Terra dopo la balenottera azzurra. L’Islanda è uno dei soli tre paesi che consentono ancora apertamente la caccia alle balene, insieme a Norvegia e Giappone, nonostante il biasimo internazionale da parte dell’opinione pubblica e delle organizzazioni per il benessere degli animali.

L’Islanda aveva annullato la caccia alle balene nel 2024 e nel 2025, in parte a causa delle difficoltà economiche che avevano ridotto la domanda e perché il settore non era considerato sufficientemente redditizio. Nel fine settimana due navi sono salpate per la caccia di quest’anno, con grande disappunto degli attivisti per i diritti degli animali. Un manifestante si era incatenato all’albero di una delle navi nel porto di Reykjavik, costretto a scendere e scortato via dalla polizia, secondo quanto riportato da RUV. La carne di balena viene poco consumata dai locali, prevalentemente finisce nei piatti dei turisti.

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