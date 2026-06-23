Agente morto a Milano, il sopralluogo degli investigatori. Ritrovato il suv pirata

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È stato rintracciato a Pioltello, nell’hinterland milanese, l’Audi Q7 coinvolta nell’inseguimento durante il quale ha perso la vita l’agente della Polizia locale Francesco Imprezzabile Il veicolo è stato individuato dagli investigatori a poca distanza dal punto in cui si è consumata la tragedia. Il ritrovamento del Suv rappresenta un passaggio chiave nelle indagini, ancora concentrate sull’identificazione di chi fosse alla guida nel momento in cui il mezzo non si è fermato a un posto di blocco, dando avvio alla fuga poi culminata nell’incidente mortale.

Le ricerche del conducente proseguono senza sosta. Sul caso la Procura di Milano è pronta ad aprire un fascicolo con le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa, nuova fattispecie introdotta recentemente nel codice della strada. Le indagini sono affidate alla Polizia locale e alla Polizia stradale, coordinate dalla pm Francesca Crupi. In queste ore si stanno acquisendo i primi atti e i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’inseguimento e gli ultimi movimenti del veicolo prima del ritrovamento.

Nel frattempo è stata disposta l’autopsia sul corpo dell’agente, che dovrà essere fissata nei prossimi giorni. Gli accertamenti medico-legali rientrano nel quadro di un’inchiesta ancora alle prime fasi, mentre gli investigatori hanno dato un volto al conducente in fuga.