Imperia, 67enne arrestato si presenta in mutande in tribunale: il giudice gli presta una maglietta

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Arrestato in flagranza per resistenza e lesione a pubblico ufficiale, un 67enne di Sanremo si è presentato in tribunale con solo un paio di mutande addosso. È successo ad Imperia nella mattina del 3 agosto, poco prima di mezzogiorno. Come riporta La Stampa, davanti agli occhi increduli dei presenti, l’uomo è stato accompagnato da due agenti di polizia al palazzo di giustizia in via XXV Aprile, dov’era fissata l’udienza di convalida dell’arresto e il processo per direttissima. Il personale del tribunale, alla vista dell’uomo a torso nudo e a piedi scalzi seduto nel corridoio che costeggia le aule di giustizia, si è immediatamente mosso per trovare una soluzione che consentisse di garantire la dignità dell’indagato: in suo soccorso è arrivato il giudice Carlo Alberto Indellicati, presidente della sezione penale, che gli ha prestato una maglietta.

L’uomo – con diversi precedenti penali – era stato arrestato dopo aver aggredito due poliziotti, chiamati da lui stesso allo scopo di allontanare dalla casa familiare la moglie, accusata di infedeltà. All’arrivo degli agenti il 67enne, sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, ha perso il controllo e si è scagliato su di loro: già in mutande al momento dell’arresto, non si è voluto rivestire perché in stato confusionale, e la moglie si è rifiutata di portargli i vestiti in commissariato. L’uomo si è poi scusato con i poliziotti per l’aggressione. Conclusa l’udienza, è stato trasportato al pronto soccorso dopo aver accusato un malore.