Il biglietto vincente del gioco Million Day è stato buttato per un equivoco ed è stato ritrovato grazie alla Sanb, la società pubblica che gestisce la raccolta dei rifiuti nel nord barese. L'amministratore: "Ho toccato il biglietto fortunato perché magari avrebbe portato bene"

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Sono i numeri 2, 4, 8, 10 e 51 quelli che hanno fatto vincere un milione di euro a una famiglia di Bitonto, in provincia di Bari. Il biglietto vincente del gioco Million Day è però stato buttato per un equivoco ed è stato ritrovato grazie alla Sanb, la società pubblica che gestisce la raccolta dei rifiuti nel nord barese.

È successo a Bitonto e a raccontare il fatto è Nicola Roberto Toscano, amministratore unico della Sanb: “Questa vicenda ha del miracoloso”, ha detto all’agenzia Ansa. “Una persona ha giocato a una lotteria istantanea i soliti numeri, lo fa da sempre perché sono legati a una persona cara. E così ha fatto l’ultima volta senza rendersi conto, però, di aver vinto un milione di euro”.

L’equivoco deriva dal regolamento della lotteria che prevede sia la ricevitoria a pagare in caso di vincita, ma questo solo per piccole cifre. Le grandi vincite invece non è la ricevitoria a pagarle, ed è proprio questo che ha tratto in inganno il fortunato giocatore, che convinto di non poter riscuotere la vincita ha buttato nel secco il tagliando vincente. Tornato a casa, i familiari gli avrebbero fatto notare che quei numeri erano finalmente usciti, ed è stato allora che ha capito il malinteso. Tutti insieme hanno raggiunto la ricevitoria scoprendo che i tagliandi erano stati buttati e ritirati da un operatore dell’azienda Sanb. Così è iniziata la corsa contro il tempo. La vincita infatti risale all’estrazione di venerdì 31 luglio.

Subito dopo la segnalazione di smarrimento l’azienda si è attivata immediatamente per individuare il compattatore su cui era stato caricato il sacco contenente la schedina e bloccarne il conferimento in discarica. Il carico è quindi stato trasferito la mattina del 4 agosto in un impianto autorizzato dove gli operatori, lavorando in totale sicurezza, hanno setacciato il materiale fino a ritrovare alle cinque e mezza del mattino quel piccolo pezzo di carta completamente intatto nascosto in una montagna di rifiuti. “Era in un sacchetto bucato assieme ad altri biglietti rovinati: questo era uno dei pochi intonso”, riferisce Toscano che ammette di “aver toccato il biglietto fortunato perché magari avrebbe portato bene anche a noi”. E ha chiuso: “Si dice spesso che i rifiuti possano essere una risorsa. Ecco c’è chi ha deciso di prendere questa espressione davvero troppo alla lettera”.