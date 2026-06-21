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La seconda chance per la Spagna, l’Iran che torna negli Usa dopo un esordio complesso per tanti punti di vista, il sogno Capo Verde che continua. Il programma del 21 giugno offre tantissimi spunti interessanti. Andando in ordine cronologico, partiamo proprio dalla Spagna di De La Fuente, che alle 18 apre la giornata contro l’Arabia Saudita. Torna dal 1′ Lamine Yamal, che avrà il compito di trascinare i suoi alla prima vittoria dopo l’esordio deludente contro Capo Verde. Dall’altra parte c’è però l’Arabia Saudita, che ha già fermato l’Uruguay all’esordio e ora sogna un altro risultato positivo per sperare nella qualificazione.

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In prima serata – e in diretta su Rai 1 – scende in campo il Belgio, fermato dall’Egitto alla prima giornata. Rudi Garcia ha ritrovato Romelu Lukaku, che non ha però ancora i 90 minuti nelle gambe e parte ancora dalla panchina. I quattro d’attacco sono Trossard, De Bruyne, Doku e De Ketelaere. A sfidare la formazione belga è l’Iran, intorno a cui c’è sempre grande curiosità viste le varie vicissitudini delle ultime settimane. L’esordio per Taremi e compagni è stato complicato soprattutto fuori dal campo, considerando che la selezione iraniana ha 24 ore di tempo per entrare e uscire dagli Stati Uniti nel giorno della partita.

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Nella notte invece torna in campo Capo Verde, che grazie alle parate del portiere–dentista Vozinha ha pareggiato contro la Spagna e si è regalata un’opportunità di sognare: in caso di risultato positivo anche contro l’Uruguay, la nazionale capoverdiana si giocherebbe tutto all’ultima partita contro l’Arabia Saudita. L’ultimo match in programma è invece quello tra Nuova Zelanda ed Egitto, due nazionali che non spiccano per qualità tecniche ma che nella gara d’esordio hanno fatto vedere una buona organizzazione tattica e tanta corsa. Sarà una giornata importante per i gruppi G e H perché sono tra i pochissimi gironi in cui alla prima giornata ci sono stati solo pareggi e adesso quindi è tutto in grandissimo equilibrio.

Mondiali 2026, le partite di oggi: 21 e 22 giugno

Spagna-Arabia Saudita (girone H)

Orario: 18:00

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Belgio-Iran (girone G)

Orario: 21:00

Inglewood: SoFi Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN, Rai 1 e RaiPlay

Uruguay-Capo Verde (girone H)

Orario: 00:00 (notte tra il 21 e il 22 giugno)

Miami: Hard Rock Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Nuova Zelanda-Egitto (girone G)

Orario: 03:00 (notte tra il 21 e il 22 giugno)

Vancouver: BC Place

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Dove vedere i Mondiali: Dazn e Rai

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 sono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma 35 partite vengono trasmesse anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Per quanto riguarda le partite del 20 e 21 giugno, la sfida tra Belgio e Iran di domenica sera si vede sia su Dazn, ma anche in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Gli altri match invece sono visibili in esclusiva sulla piattaforma streaming.