A breve avrebbe esordito con la Spagna U12. Era considerata una delle giovani più promettenti del panorama. La cugina gioca in Serie A di basket spagnolo e ha anche un passato in NCAA

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Il basket spagnolo è sotto choc per la morte di Fabiola Mbulito, giovane promessa dello SPAR Gran Canaria, annegata a soli 12 anni sulla spiaggia di La Laja, a Las Palmas de Gran Canaria. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di martedì 21 luglio, quando il Centro di Coordinamento delle Emergenze ha ricevuto una segnalazione relativa a due persone in difficoltà in mare, nei pressi della spiaggia situata all’ingresso della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che sono riusciti a mettere in salvo una delle due persone, poi trasportata all’Ospedale Materno-Infantile. Per la giovane cestista, invece, non c’è stato nulla da fare. Le ricerche sono proseguite per diverso tempo, fino al tragico ritrovamento del suo corpo privo di vita.

La dodicenne era considerata una delle giovani più promettenti del vivaio dello SPAR Gran Canaria ed era anche cugina di Iris Mbulito, cestista professionista che milita nella Liga Femenina Endesa, il massimo campionato spagnolo di basket femminile. Pochi giorni prima della tragedia, Fabiola aveva ricevuto una delle notizie più belle della sua giovane carriera: la convocazione nella Nazionale spagnola Under 12. A confermarlo sono stati sia il club sia la Federazione di pallacanestro delle Isole Canarie. Lo SPAR Gran Canaria ha inoltre ricordato che Fabiola era la sesta atleta del settore giovanile del club a essere chiamata dalla selezione nazionale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nel mondo della pallacanestro spagnola. La Federazione di pallacanestro delle Isole Canarie ha espresso il proprio cordoglio con un lungo messaggio. “In questo momento di immenso dolore desideriamo esprimere le nostre più sincere condoglianze e tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia, agli amici, alle compagne di squadra, agli allenatori e all’intera famiglia dello SPAR Gran Canaria. Il suo ricordo resterà per sempre nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di condividere con lei la passione per la pallacanestro“.

Anche la Federazione spagnola di pallacanestro (FEB) ha voluto ricordare la giovane atleta attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali. “La FEB esprime il proprio profondo dolore per la scomparsa della giovane giocatrice che quest’estate avrebbe dovuto esordire con la Nazionale femminile Under 12. Riposa in pace”.

In foto: la cugina Iris Mbulito e il logo del club dove Fabiola Mbulito giocava