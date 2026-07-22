La stella del Brasile e del Real Madrid si è sottoposta a un'operazione di chirurgia estetica dopo i Mondiali. Di che cosa si tratta

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“Irriconoscibile“. “Che ha combinato?”. “Non sembra neanche lui“. È questo il tenore di tantissimi commenti apparsi sui social dopo le ultime foto diffuse da Vinicius Junior. La stella del Brasile e del Real Madrid si trova in vacanza dopo l’eliminazione agli ottavi dei Mondiali insieme alla fidanzata Virginia Fonseca, che ha pubblicato appunto alcuni scatti del calciatore mentre si allena in palestra. Il viso di Vinicius sembra diverso, come conferma anche l’ultima foto (vedi sopra, a sinistra) pubblicata oggi dall’esterno in una storia su Instagram. Il confronto con il volto del brasiliano solo poche settimane fa durante i Mondiali (vedi a destra) sembra confermare una trasformazione.

Il motivo è semplice: Vinicius si è infatti sottoposto a intervento di armonizzazione del mento, un’operazione di chirurgia estetica sempre più richiesta dai vip. Il primo a fornire questa indiscrezione sul campione del Real è stato il New York Post, la notizia è stata poi confermata dal sito brasiliano TMC. Secondo le loro ricostruzioni, Vinicius si è fatto operare dal dottor Alessandro Alarcão in una clinica a Goiania. Un’intervento che ovviamente doveva rimanere segreto: i cambiamenti nel volto del calciatore però non sono passati inosservati tra i suoi tifosi.

Vinicius: che cos’è l’operazione di armonizzazione del mento

Vinicius ha scelto di sottoporsi a un intervento di armonizzazione del mento, una procedura estetica sempre più richiesta nel mondo del calcio e non solo. La tecnica prevede l’iniezione di sostanze specifiche in grado di scolpire e ridefinire i tratti del viso, con l’obiettivo di rendere il mento più pronunciato e armonioso, senza alterare in modo drastico i lineamenti naturali del paziente. Quella dell’armonizzazione facciale è una pratica alla quale fanno ricorso numerosi calciatori professionisti, spesso con finalità non esclusivamente estetiche. In molti casi, infatti, si tratta di interventi correttivi necessari a rimediare a traumi subiti durante le partite, come fratture al naso o al mento. Nel caso di Vinicius, invece, pare si sia trattato di una necessità esclusivamente estetica. E l’operazione (per ora) pare aver cambiato i suoi lineamenti.