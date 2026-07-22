Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

di Luca Deregibus

Si dice che Pep Guardiola, nuovo CT dell’Italia, completerà la rivoluzione della dirigenza della FIGC, Federazione Italiana giuoco calcio. Finalmente l’Italia è pronta alla rivoluzione, affidandosi ad un nuovo Messia a cui diamo in mano la gestione del calcio federale italiano per i prossimi sei anni. Un allenatore formidabile, che ha rivoluzionato la storia del calcio: puntiamo su di lui e siamo pronti a scaricare, tutte, ma dico tutte, le responsabilità in caso di fallimento.

Certo, perché Pep dovrebbe sapere che, oltre alle leccornie italiche, un’altra cosa in cui eccelliamo è scaricare le responsabilità e nell’evitare di prenderci troppo sul serio quando si tratta di risolvere i problemi seri; aspettiamo sempre che arrivi qualcuno, a volte con gli stivali, a volte senza, per tirarci fuori dalla melma.

Questa volta potrebbe toccare a te sopportare questo peso, in cambio di una gloria che non ti sarà mai riconosciuta, perché in caso di trionfo (ovvero qualificazione al mondiale, mettete una parolaccia voi a piacere…) avrai solo “fatto il tuo dovere”, “e ci mancherebbe altro”, “ti abbiamo concesso di lavorare da casa”, “e poi con tutti i soldi che ci hai chiesto”, “il vero genio è stato Malagò che a scelto Maldini il quale si è avvalso di ottimi collaboratori”, ecc ecc.

Non ho nessun dubbio sulle capacità di Malagò, Maldini e Leonardo: sono sicuramente figure ineccepibili. Quello di cui sono certo però che in Italia, a parte Adani e qualche altra manciata di persone, non godi di grande stima, molti ti trovano arrogante, un giochista che ha avuto la fortuna di avere Messi e i miliardi degli sceicchi.

Quindi la mia domanda Pep è… chi te lo fa fare? di prenderti questa gatta da pelare e perché non lasciare gli italiani di fronte ai propri problemi strutturali di educazione, di inclusione, di programmazione, di investimenti sui giovani, sugli impianti, su una cultura calcistica che abbiamo perso? La Spagna ci ha appena insegnato qualcosa, e io lo so bene perché ci vivo da più di 20 anni. Il calcio è uno specchio della società.

Pensaci bene Pep, sei ancora in tempo…

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione.