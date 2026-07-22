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“Non ho parlato con nessuno”, “Valuteremo”, “Ci sono un po’ di nomi”. Le dichiarazioni di Giovanni Malagò sul nuovo commissario tecnico della Nazionale nelle scorse settimane – dopo la sua elezione a presidente della Figc – erano sempre state molto vaghe e generiche. Nessun indizio, nessun nome. Malagò non si era mai sbottonato. Venuto fuori il profilo di Pep Guardiola – con l’ormai noto incontro a Barcellona tra l’ex Manchester City, il direttore tecnico Figc Paolo Maldini e l’advisor Leonardo – Malagò si è finalmente sbilanciato a Cronache di spogliatoio: “Si son fatte delle eccezioni, eccezioni che ad esempio possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente: Pep Guardiola. Eccezioni per motivi ovvi che non sto qui a spiegare, ma non è detto che questa cosa vada in porto“, ha dichiarato il presidente della Figc.

La linea è chiara: per Guardiola si possono fare delle eccezioni. Economiche, di progetto, di qualsiasi natura. Perché Guardiola mette tutti d’accordo e non ha bisogno di presentazioni: è uno dei migliori allenatori del mondo, ha vinto in mezza Europa, ha rivoluzionato il calcio. Non ci sarebbe scelta migliore, insomma. “Credo però sia stato comunque giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi uno può optare su qualcheduno che magari è generazionalmente di una scuola chiamiamola più recente e lì la questione è molto soggettiva“, ha proseguito Malagò.

Non è una mancanza di rispetto nei confronti degli altri candidati, ma è ormai chiarissimo che se il 22 luglio la Figc non ha ancora annunciato il nuovo commissario tecnico della Nazionale, è perché la priorità è sempre stata Guardiola e si sta facendo di tutto per accontentarlo e portarlo in Italia, terra alla quale l’ex Manchester City è particolarmente legato visto il suo trascorso tra Brescia e Roma. Campo ristretto a Guardiola, Pirlo e Mancini? “No nel modo più assoluto, si ragiona su un certo profilo e sicuramente questi nomi rientrano in quella categoria”, ha spiegato Malagò, anche se l’impressione è chiaramente quella.

Una corsa a tre, che però ogni giorno si arricchisce di novità e colpi di scena. Non c’è ancora un nome definitivo, ma mentre ieri – con le ultime notizie trapelate – l’ottimismo era scemato dopo l’entusiasmo del primo giorno (quando venne fuori la notizia dell’incontro a Barcellona), adesso in tanti tornano a sperarci, soprattutto dopo le parole di Giovanni Malagò. Se gli italiani (e la Figc) sperano in Pep Guardiola, va controcorrente Luciano Buonfiglio, presidente del Coni: “Non voglio dare consigli a Malagò che nel ruolo di nuovo presidente della Figc è partito alla grande. La sola cosa che chiedo a Giovanni è di designare un commissario tecnico italiano“, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera, in merito alla trattativa per Pep Guardiola.

“La stragrande maggioranza dei nostri allenatori di Serie A è italiana: è con loro che si dovrà confrontare il ct. Sono bravi, professionali, sono frutto della nostra tradizione. Perché tagliarli fuori?”, ha proseguito Buonfiglio, che poi ha concluso: “Quand’ero presidente della Federazione Canoa feci l’errore di prendere un tecnico tedesco: era bravo ma non si preoccupò di conoscere la mentalità italiana. Non vincemmo nulla e si perse anche tutto il lavoro buono fatto in precedenza”. La partita, dunque, resta aperta. Guardiola rappresenta il sogno, il nome capace di unire entusiasmo e ambizione, ma ora è una possibilità concreta. Pirlo, Mancini e gli altri attendono.