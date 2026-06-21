Una “scarsa preparazione”, le tensioni con Lalas, lo stupore di Henry: Ibrahimovic delude come opinionista ai Mondiali, il NYT lo boccia

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“Il problema dei Mondiali su Fox Sport: Zlatan Ibrahimovic e Alexi Lalas”. Senza giri di parole, Andrew Marchand del New York Times ha stroncato il ruolo di opinionista dello svedese in trasferta negli Stati Uniti per i Mondiali. Ibrahimovic, in realtà, è anche il Senior Advisor del Milan e proprio per questo motivo, in un’estate così complicata per la società, molti tifosi rossoneri non hanno accolto nel migliore dei modi la scelta di partecipare come inviato negli USA. Gerry Cardinale, dopo aver esonerato tutti, tranne lui, gli ha di fatto consegnato le chiavi della società anche se in questo momento lo svedese è concentrato su tutt’altro.

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Se è vero che Ibra è noto per fregarsene dei giudizi negativi, c’è anche da dire che le sue performance televisive non proprio esaltanti stanno sempre più attirando, in negativo, l’attenzione dei media statunitensi. In particolare, ciò che emerge dal tavolo condiviso con Thierry Henry, Alexi Lalas e la conduttrice Rebecca Lowe è la “scarsa preparazione di Ibra su molte squadre dei Mondiali”, come sostiene Marchand, e un clima non proprio sereno tra gli opinionisti. Il giornalista del The Athletic, l’inserto sportivo del Times, ha criticato prima di tutto Fox Sport per la scelta di affiancare a Ibra uno come Alexi Lalas, bandiera degli Stati Uniti nel mondiale 1994. Dopo quasi dieci giorni dall’inizio delle partite la chimica tra i due sembra non essere ancora sbocciata, soprattutto perché tra Henry e Ibra e Lalas il paragone in termini di autorevolezza calcistica non regge.

Le interazioni tra i due sono risultate forzate e vi è proprio una spaccatura tra la coppia Lowe–Henry, entrambi preparati, puntuali e simpatici, e Ibra–Lalas, più impegnati a lanciarsi frecciatine. Marchand ha ripescato nella sua analisi i momenti topici di questa querelle tra pundit, partendo da una frase non molto piacevole di Lalas nei confronti di Ibra: “Se Haaland fa un buon mondiale, può superare come status Zlatan”. La risposta dell’ex attaccante del Manchester United non si è fatta attendere. Nel night show dei mondiali condotto da James Corden in onda in seconda serata su Fox, Ibra è stato sottoposto alla macchina della verità rispondendo ad alcune domande. “Se lo show dei mondiali fosse gestito da soli Zlatan saresti più contento? – e la riposta – Sì. Dopo pochi secondi, il tecnico ha confermato l’autenticità della sua affermazione. Per cercare, forzatamente, di stemperare, gli autori e la conduttrice Lowe hanno ripostato il video durante la trasmissione, ma il sorriso di Lalas è risultato piccato. Neanche il “It’s all love” di Ibra ha disteso il clima.

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Se la chiamata di Thierry Henry per la televisione statunitense era un “gol a porta vuota” visto l’enorme successo di UCL Today, il programma a cui partecipa commentando sulla CBS con Kate Scott, Jamie Carragher e Micah Richard, Ibrahimovic era una scommessa. Vietato soprattutto parlare con lui di arroganza. Quando è uscito fuori il tema, subito dopo Francia–Senegal, dove Lalas sosteneva che il primo tempo dei Bleus era stato “arrogante”, Ibra si è lasciato andare senza freni dicendo: “L’arroganza viene confusa con autostima. Solo gli ignoranti scambiano l’arroganza con autostima”. La frase di Zlatan ha gelato, ancora prima di Lalas, definito sul The Athletic come il pundit sportivo più insopportabile della storia della tv americana, Thierry Henry che ha prestato la sua espressione ai meme dell’estate calcistica. Il New York Times non è l’unico giornale che ha notato delle dissonanze tra gli opinionisti.

Secondo Graeme Demianyk dell’Huff Post Usa la reazione di Henry resterà negli annali, mentre il commento di Ibra “ha asfaltato il cinquantaseienne”. Ancora negli Stati Uniti sul portale sportivo Defector il giornalista Ray Ratto ha scritto che “nonostante i migliori sforzi dell’impeccabile Lowe per mantenere lo show sia conviviale che dinamico Ibrahimović e Henry guardano e parlano a Lalas come se fosse un poliziotto sotto copertura mal travestito”. Secondo Ratto, “ciò non è solo a causa dell’enorme discrepanza tra i loro rispettivi curriculum calcistici, anche se c’è pure quello. Ma al fatto che che Alexi Lalas fa semplicemente Alexi Lalas – e ha aggiunto – Questa è la squadra di punta di Fox e, in quanto tale, rimarrà unita per quasi ognuno dei 28 giorni di partite da qui alla fine del torneo. Di conseguenza, le probabilità che uno tra Zlatan o Henry sbrocchi crescono a ogni nuova osservazione di Lalas”.

La critica del The Athletic però lascia uno spiraglio per il campione svedese, riguardo le sue grandi abilità di goleador. Marchand, infatti, chiude il suo commento in questo modo: “Fox Sport dovrebbe far emergere la natura del goleador di Zlatan, dovrebbe usare lo studio per spiegare tecnica e tattica, così che possa dimostrare la sua intelligenza calcistica nel modo migliore, speriamo di vedere più questa sua versione”.