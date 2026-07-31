Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra hanno chiuso con 410.60 punti, davanti alla Russia e all'Ucraina

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La prima medaglia degli Europei di nuoto 2026 dell’Italia porta già il colore dell’oro. L’Italia dei tuffi sale subito sul gradino più alto del podio all’Olympic Aquatics Center di Parigi grazie a una prova di squadra spettacolare: Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra hanno infatti vinto il Team Event con 410.60 punti, mettendosi alle spalle la Russia – presente in gara come atleta indipendente – e l’Ucraina.

La gara prevedeva sei prove per ogni squadra: i tuffi individuali dai 3 e dai 10 metri, sia maschili sia femminili, e due sincro misti, uno dal trampolino e uno dalla piattaforma. La prima azzurra in piscina è stata Chiara Pellacani, che ha aperto la gara azzurra con un doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato da 69.75 punti. Poi è toccato a Matteo Santoro, che nonostante qualche sbavatura in ingresso in acqua nel triplo salto mortale e mezzo raggruppato rovesciato, ha portato 63 punti alla squadra.

Il primo momento di coppia è arrivato proprio con Pellacani e Santoro nel sincro misto dal trampolino. Il loro doppio e mezzo carpiato ritornato non è stato perfetto: 66 punti e Italia pienamente in corsa nonostante qualche sbavatura. A cambiare passo ci ha pensato Sarah Jodoin Di Maria. La tuffatrice azzurra ha piazzato una prova di altissimo livello con un doppio salto mortale con un avvitamento e mezzo indietro in posizione libera, raccogliendo 72 punti e dando il via a un’ultima parte di gara pazzesca.

Poi è arrivato il momento del più giovane del gruppo. Raffaele Pelligra, appena 17 anni e alla prima partecipazione a un Europeo, ha risposto alla pressione con un tuffo perfetto: il suo triplo salto mortale e mezzo indietro raggruppato è valso 74.25 punti, uno dei migliori risultati della giornata italiana. La chiusura è stata affidata ancora a Jodoin Di Maria e Pelligra, protagonisti nel sincro misto dalla piattaforma. Il loro doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo ha garantito 65.60 punti e il sigillo definitivo sulla vittoria. Nulla ha potuto la Russia con l’ultimo tuffo. L’Italia festeggia così il primo titolo europeo dei tuffi a Parigi 2026, nel primo giorno di gare.