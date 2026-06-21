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Ultimo aggiornamento: 15:23

Fedriga su Vannacci: “Dite di non votare Lega a chi crede alle promesse di quel generale. Noi non prendiamo in giro la gente”

di Redazione Politica
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Il governatore alla festa della Lega di Carpacco: "Chi promette sicurezza in un giorno inganna i cittadini. Sono stupidaggini"
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Durante il suo intervento alla festa regionale della Lega a Carpacco, in provincia di Udine, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha attaccato Roberto Vannacci, ex leghista e oggi leader di Futuro Nazionale che sta rosicchiando punti al Carroccio. “Io dico non votateci alle persone che vogliono credere a coloro i quali dicono che risolveranno i problemi dell’immigrazione o della sicurezza in un giorno, in ogni angolo di questo Paese” ha detto rivolgendosi alla platea di militanti. “Penso che sia un problema di chi voglia credere a questa stupidaggine. Chi la propone – ha aggiunto – sa che sta prendendo in giro i cittadini

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