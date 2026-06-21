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“Cabina di regia? È una scelta giusta del segretario per ascoltare i territori e far arrivare le loro istanze nella cabina di governo”. In una Lega in piena crisi, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, difende il leader Salvini e la scelta di convocare per domani, lunedì 22 giugno, un tavolo di coordinamento del partito, al quale parteciperanno, oltre ai quattro presidenti di Regione, un rappresentante dei presidenti dei Consigli regionali, i sindaci dei comuni capoluogo, un rappresentante dei presidenti di Province e una delegazione di ministri. Una mossa vista da molti come il tentativo di prender tempo per abbassare i malumori interni. “Ne ho lette tante sui giornali in questi giorni ma non ci sono nuovi dirigenti si partito” ha detto Fedriga intervenendo ieri, 20 giugno alla festa regionale di Carpacco, in provincia di Udine