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La notte tra il 19 e il 20 giugno sarà già decisiva per due allenatori italiani: Carlo Ancelotti e Vincenzo Montella. Entrambi non hanno vinto all’esordio – il Brasile ha pareggiato, la Turchia ha addirittura perso – e in questa seconda giornata non possono permettersi passi falsi.

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Partendo dal Brasile, la sfida è tutt’altro che proibitiva: di fronte c’è Haiti, che alla prima giornata ha dimostrato di non essere Curaçao – per fare un paragone – perdendo di misura contro la Scozia, ma i valori in campo sono ovviamente completamente diversi. La squadra di Ancelotti invece è reduce dal pareggio con il Marocco, dove la formazione africana avrebbe meritato senz’altro qualcosa in più nell’arco dei 90 minuti. Il Brasile è obbligato a vincere e poi, a prescindere dal risultato dell’altra sfida del girone tra Scozia e Marocco, giocarsi la testa della classifica all’ultima. Intanto Neymar è ancora non disponibile: non è stato convocato.

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Alle 5 del mattino sarà invece il momento della Turchia di Vincenzo Montella, che più del Brasile ha bisogno dei tre punti. La sconfitta all’esordio per 2-0 contro l’Australia è tra i risultati più sorprendenti della prima giornata. La Turchia non è la Francia per valori in campo, ma è una nazionale di grande qualità, che prima dell’esordio era considerata la favorita per il primo posto. Affronta il Paraguay: chi perde è praticamente eliminato. Per Montella una buona notizia: Kenan Yildiz è recuperato e partirà dal 1′. Nell’altro match del girone – che è anche il primo in programma oggi – gli Stati Uniti padroni di casa sfidano l’Australia: chi vince si qualifica e ipoteca il primo posto.

Mondiali 2026, le partite di oggi: 19 e 20 giugno

Usa-Australia (girone D)

Orario: 21:00

Seattle: Lumen Field

Dove vedere in tv e streaming: DAZN, Rai 1 e RaiPlay

Scozia-Marocco (girone C)

Orario: 00:00 (mezzanotte tra il 16 e il 17 giugno)

Boston: Gillette Stadium, Foxborough

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Brasile-Haiti (girone C)

Orario: 02:30

Philadelphia: Lincoln Financial Field

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Turchia-Paraguay (girone D)

Orario: 05:00

Santa Clara: Levi’s Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Dove vedere i Mondiali: Dazn e Rai

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 sono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma 35 partite vengono trasmesse anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Per quanto riguarda le partite del 19 e 20 giugno, la sfida tra Usa e Australia di venerdì sera si vede sia su Dazn, ma anche in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. I match Scozia-Marocco, Brasile-Haiti e Turchia-Paraguay invece sono visibili in esclusiva sulla piattaforma streaming.