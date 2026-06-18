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Ultimo aggiornamento: 12:56

“Sono tutti uguali”: Van der Vaart sotto accusa per la frase sui giapponesi. “È un pagliaccio”. Poi le scuse

di Redazione Sport
L'ex calciatore della nazionale oranje stava analizzando il gol del 2-2 della selezione asiatica contro l'Olanda, quando si è lasciato andare a un commento che è poi diventato virale
“Sono tutti uguali”: Van der Vaart sotto accusa per la frase sui giapponesi. “È un pagliaccio”. Poi le scuse
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Un’analisi del gol del 2-2 del Giappone contro l’Olanda ha scatenato diverse critiche nei confronti di Rafael Van der Vaart, ex calciatore e oggi opinionista nella tv pubblica NOS. Van der Vaart stava parlando dell’azione che ha portato al gol subito dall’Olanda su calcio d’angolo, criticando la marcatura di Micky Van de Ven, difensore dell’Olanda che si è perso Kamada, autore del gol del 2-2 di testa.

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Argomentando la questione, Van der Vaart ha pronunciato una frase che ha scatenato diverse polemiche. “Comunque, si assomigliano tutti (i giapponesi)…”, ha detto l’ex nazionale olandese, prima di aggiungere rapidamente: “Era solo uno scherzo. Ultimamente ho paura di dire qualsiasi cosa“. E infatti le sue parole si sono diffuse rapidamente sui social, con molte persone che hanno accusato l’ex calciatore di aver fatto un commento discriminatorio sull’aspetto fisico delle persone asiatiche. “Ma questo tizio ha perso il senso dell’umorismo?”, ha commentato un utente su Twitter. Un altro, invece, ha scritto su Reddit: “Non c’è da stupirsi che Zlatan Ibrahimovic lo abbia preso a calci all’epoca”. Molti tifosi hanno definito Van der Vaart “un pagliaccio” senza mezzi termini, sostenendo che la sua successiva spiegazione non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

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La situazione stava infatti diventando insostenibile e così l’ex Real Madrid tra le tante ha spiegato che la sua intenzione non era “mai stata quella di insultare, ferire o discriminare nessuno“, sottolineando di nutrire il massimo rispetto per le persone di ogni origine e provenienza. “Capisco che alcune persone abbiano trovato le mie parole offensive. Me ne rammarico sinceramente. Se con questo ho offeso qualcuno, chiedo scusa. Non era assolutamente mia intenzione. Prendo sul serio le reazioni che si sono susseguite e comprendo che le parole possono essere interpretate in modi diversi”, ha concluso Van der Vaart.

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