Comincia la seconda giornata, con il ritorno in campo di Messico e Canada, due dei tre Paesi ospitanti. Sono già tutte partite importantissime, con i primi verdetti in vista dei sedicesimi

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Inizia la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 e alcune sfide sono già decisive. Tra il 18 e il 19 giugno tornano in campo infatti Messico e Canada, due dei tre Paesi ospitanti che hanno cominciato rispettivamente con una vittoria contro il Sudafrica e un pareggio contro la Bosnia–Erzegovina. Il Messico ora sfida la Corea del Sud: vincere significherebbe non solo ottenere l’aritmetica certezza della qualificazione, ma anche praticamente del primo posto (dipenderà anche dal risultato nel pomeriggio della sfida tra Repubblica Ceca e Sudafrica).

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In mezzo però c’è anche il girone B, con la sfida tra Svizzera e Bosnia–Erzegovina – in diretta anche sulla Rai – già decisiva. Tutte le squadre del gruppo B sono ferme a 1 punto e vincere significherebbe fare un grande balzo verso la qualificazione (tenendo conto anche delle otto migliori terze che andranno avanti).

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Dopo toccherà a Canada e Qatar, con il Paese ospitante che cerca i tre punti per ipotecare appunto il passaggio ai sedicesimi di finale. David cerca riscatto dopo un esordio decisamente da rivedere, ma il Qatar ha già dimostrato di poter dare fastidio a tutti, come già fatto all’esordio contro la Svizzera.

Mondiali 2026, le partite di oggi: 18 e 19 giugno

Repubblica Ceca-Sudafrica (girone A)

Orario: 18:00

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Svizzera-Bosnia Erzegovina (girone B)

Orario: 21:00

Inglewood: SoFi Stadium

Dove vedere in tv e streaming: DAZN, Rai 1 e RaiPlay

Canada-Qatar (girone B)

Orario: 00:00 (notte tra il 17 e il 18 giugno)

Vancouver: BC Place

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Messico-Corea del Sud (girone A)

Orario: 03:00

Zapopan: Estadio Akron

Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Dove vedere i Mondiali: Dazn e Rai

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 sono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma 35 partite vengono trasmesse anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Per quanto riguarda le partite del 17 e 18 giugno, la sfida tra Svizzera e Bosnia-Erzegovina di giovedì sera si vede sia su Dazn, ma anche in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Gli altri match invece sono visibili in esclusiva sulla piattaforma streaming.