Magia ai Mondiali: l’Inghilterra vince e parte “Wonderwall”, Kane e Bellingham si commuovono guardando i tifosi – Video

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Harry Kane e Jude Bellingham immobili con gli occhi lucidi, Anthony Gordon canta a squarciagola. I tifosi anche. L’Inghilterra ha vinto una sola partita, ma sembra già esserci un’alchimia magica tra la gente sugli spalti e i calciatori. La selezione allenata da Thomas Tuchel – tra l’altro molto contestato in patria, ma ci arriveremo – ha battuto per 4-2 la Croazia all’esordio con la doppietta di Kane, i gol di Bellingham e Rashford e già sogna.

A fine partita, infatti, arrivata sotto la parte di stadio maggiormente affollata da sostenitori inglesi, la squadra ha prima ricevuto tantissimi applausi, poi – sulle note di “Wonderwall“, capolavoro degli Oasis – si è creata la magia: nel ritornello infatti si vedono i tifosi cantare, la squadra in campo guardarli con ammirazione, alcuni calciatori hanno gli occhi lucidi. Tra questi proprio Kane e Bellingham, protagonisti del match. Un momento che ha subito fatto il giro del web, con diversi utenti a sottolinearne la bellezza.

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Un momento che può sembrare fine a sé stesso, ma che spesso consente alle squadre di creare un’alchimia importante con i tifosi. Fattore che in una competizione di poco più di un mese può far la differenza. L’Italia nel 2006 con “Seven Nation Army“, l’Argentina con “Muchachos” nel 2022. Tutte colonne sonore che hanno accompagnato le nazionali poi a trionfi storici ai Mondiali. Intanto i tre punti hanno già permesso all’Inghilterra di avere un piede ai sedicesimi: la Croazia era l’avversario più ostico e – con le otto migliori terze che si qualificheranno – già 3 punti (con 4 gol fatti) potrebbero bastare. L’Inghilterra inoltre affronterà adesso Ghana e Panama, contro cui partirà senza dubbio favorita.

A proposito di squadre favorite, la nazionale di Tuchel è senza dubbio l’indiziata principale per il primo posto nel proprio gruppo, ma di Kane, Bellingham, Rice e compagni quest’anno si parla poco in ottica vittoria finale. A differenza delle altre edizioni dei Mondiali o degli Europei, la formazione inglese è infatti partita con meno riflettori addosso. Si parla della Francia, della Spagna, del Brasile, dell’Argentina (giustamente), ma poco della squadra di Tuchel, allenatore che comunque ha un palmares di tutto rispetto. Ma in nazionale non è stato accolto benissimo.

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Nonostante i risultati positivi negli ultimi mesi, Tuchel infatti è stato parecchio criticato per le convocazioni ai Mondiali, dove ha deciso di lasciar fuori gente come Phil Foden, Cole Palmer e Trent Alexander–Arnold, idoli in patria. Contestato per le sue scelte e per le esclusioni impopolari, potrebbe però aver costruito una squadra più forte rinunciando a qualche singolo. Se sarà abbastanza per arrivare fino in fondo lo dirà il campo. Intanto, tra le note di “Wonderwall” e non più di “It’s coming home” (che non ha mai portato bene all’Inghilterra), qualcuno ha iniziato a crederci davvero.